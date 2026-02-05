POLITIQUE
Le président russe Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
ATLANTICO BUSINESS

5 février 2026

La Russie au bord de la faillite

Entre l’effort de guerre, la chute des recettes pétrolières et les sanctions, Vladimir Poutine essaie de gagner du temps parce qu’il manque d’argent. Les milieux d’affaires occidentaux en sont convaincus : la Russie aura du mal à terminer l’année 2026.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

