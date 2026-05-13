REVELATIONS
13 mai 2026
La « relation platonique » entre Emmanuel Macron et Golshifteh Farahani serait à l'origine de la gifle de Brigitte Macron
Florian Tardif, journaliste à Paris Match et auteur de l’ouvrage « Un couple (presque) parfait », l’affirme sans détour ce mercredi sur RTL : le sois-disant « moment de complicité » entre le chef de l’État et Brigitte Macron au printemps 2025 au Vietnam était en réalité une « dispute » à propos de la relation « platonique » du président de la République avec la comédienne franco-iranienne de 42 ans.
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Vu sur:Madame Figaro
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.