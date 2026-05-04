SURPLUS DE REGLES
4 mai 2026
La réglementation européenne sur le méthane pourrait bien déclencher une (nouvelle) crise énergétique, selon Washington
Depuis que l'Europe a tourné le dos au gaz russe, les États-Unis sont devenus son premier fournisseur de GNL — et ils entendent bien le rester. C'est pourquoi Washington tire la sonnette d'alarme face au projet européen de réglementation des émissions de méthane : des règles trop strictes, appliquées aux importations dès 2027, pourraient contraindre certains fournisseurs à réduire leurs livraisons, faire grimper les prix et fragiliser une industrie européenne déjà sous pression. Un avertissement que des eurodéputés eux-mêmes commencent à prendre au sérieux.
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MOTS-CLESUnion Européenne , règlementation , gaz , méthane , importations , compétitivité , Etats-Unis , ambassadeur
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).