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Blurred backgroundClaude Tovel Posternak a publié La Promesse de Leiba.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

2 mai 2026

« La promesse de Leiba » de Claude Tovel Posternak

Claude Posternak signe avec "La promesse de Leiba" une fresque romanesque ample et vibrante, portée par une histoire d’amour inaltérable entre deux êtres séparés par l’exil et les soubresauts de l’Histoire. D’Odessa aux États-Unis, ce premier roman mêle destin intime et tragédie collective, dans une évocation sensible et immersive de la culture ashkénaze et des bouleversements du tournant du XXe siècle.

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MOTS-CLES

Claude Posternak , La promesse de Leiba , littérature , roman , livre , Claude Tovel Posternak , écrivain , romancier

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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