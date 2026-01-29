POLITIQUE
Le logo de l'ONU. (Image d'illustration)

©

Le logo de l'ONU. (Image d'illustration)

29 janvier 2026

« La position de l’ONU sur l’Iran est honteuse et révèle à quel point ses priorités sont perverties », a déclaré Hillel Neuer, directeur de UN Watch

Les rapporteurs spéciaux de l'ONU sont tous nommés par le Conseil des droits de l'homme, et les personnes choisies sont celles dont le principal intérêt est de condamner l'Occident, le colonialisme et le capitalisme.

Photo of Álvaro Peñas
Álvaro Peñas Go to Álvaro Peñas page

6 min de lecture

Álvaro Peñas

Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.

