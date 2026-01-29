A LIRE

29 janvier 2026

« La position de l’ONU sur l’Iran est honteuse et révèle à quel point ses priorités sont perverties », a déclaré Hillel Neuer, directeur de UN Watch

Les rapporteurs spéciaux de l'ONU sont tous nommés par le Conseil des droits de l'homme, et les personnes choisies sont celles dont le principal intérêt est de condamner l'Occident, le colonialisme et le capitalisme.