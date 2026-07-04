POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa terre vue du ciel.(Image d'illustration)
See image caption
See copyright

POUBELLE SPATIALE

4 juillet 2026

La NASA veut empêcher le ciel de nous tomber sur la tête

Face à l'explosion du nombre de débris spatiaux et à l'intensification des activités autour de la Terre, les États-Unis examinent le projet de loi ORBITS. Entre urgence du problème et course pour domination l’espace.

Photo of Benjamin Peter
Benjamin Peter Go to Benjamin Peter page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

science , NASA , Exploration spatiale , Voie lactée , étoiles , débris spatiaux , ORBITS , Congrès américain , Cité de l'espace

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Peter image
Benjamin Peter