POUBELLE SPATIALE
4 juillet 2026
La NASA veut empêcher le ciel de nous tomber sur la tête
Face à l'explosion du nombre de débris spatiaux et à l'intensification des activités autour de la Terre, les États-Unis examinent le projet de loi ORBITS. Entre urgence du problème et course pour domination l’espace.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.
https://www.facebook.com/cite.espace.toulouse/
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