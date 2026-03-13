POLITIQUE
Deux grands réservoirs de gaz naturel liquéfié sont visibles sur un parking près du bassin de retournement du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 12 mars 2026.
DEFI DE TAILLE

13 mars 2026

La NASA prévoit d'établir une base permanente sur la Lune d'ici 2030, mais comment y parvenir ?

Une commission du Sénat américain a enjoint la NASA de lancer la construction d'une base lunaire « dès que possible ». Selon un projet de loi présenté par les sénateurs, cette base servirait de laboratoire scientifique et de terrain d'expérimentation, où les astronautes développeraient les compétences nécessaires pour vivre et travailler au-delà de l'orbite terrestre.

Kevin Olsen Go to Kevin Olsen page et Fiona Henderson Go to Fiona Henderson page

A PROPOS DES AUTEURS
Kevin Olsen image
Kevin Olsen

Chercheur boursier UKSA en sciences martiennes, Département de physique, Université d’Oxford

Fiona Henderson image
Fiona Henderson

Fiona Henderson est doctorante financée par le CRSNG et travaille avec Neil Bowles et Katherine Shirley au sein du groupe Surfaces planétaires/Instrumentation spatiale. Elle est actuellement associée à la mission Lunar Trailblazer, une initiative multinationale de petits satellites lancée en février 2025 visant à cartographier la glace d'eau à la surface de la Lune.