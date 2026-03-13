La NASA prévoit d'établir une base permanente sur la Lune d'ici 2030, mais comment y parvenir ?

Fiona Henderson est doctorante financée par le CRSNG et travaille avec Neil Bowles et Katherine Shirley au sein du groupe Surfaces planétaires/Instrumentation spatiale. Elle est actuellement associée à la mission Lunar Trailblazer, une initiative multinationale de petits satellites lancée en février 2025 visant à cartographier la glace d'eau à la surface de la Lune.