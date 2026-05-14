NOUVELLE ERE DE L’EXPLORATION SPATIALE
14 mai 2026
La NASA mise gros sur les moteurs nucléaires pour réduire la durée des voyages vers Mars
La NASA mise désormais sur la propulsion nucléaire pour accélérer les voyages vers Mars et réduire les risques pour les astronautes. Une révolution technologique qui pourrait transformer l’exploration spatiale… à condition de surmonter d’immenses défis techniques et sécuritaires.
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THEMATIQUESScience
Domenico Vicinanza est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en physique. Il a travaillé comme associé scientifique au Cern pendant sept ans. Ses recherches se sont principalement concentrées sur le développement d'un détecteur innovant de temps de vol pour l'une des plus grandes expériences de physique des hautes énergies pour le Grand collisionneur de hadrons à Genève. La conception du détecteur était basée sur des chambres à plaques résistives multigap (MRPC), atteignant une sensibilité de 70 picosecondes (la plus élevée jamais atteinte) et son utilisation dans une expérience à grande échelle a marqué une étape importante pour la physique des particules.
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Domenico Vicinanza est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en physique. Il a travaillé comme associé scientifique au Cern pendant sept ans. Ses recherches se sont principalement concentrées sur le développement d'un détecteur innovant de temps de vol pour l'une des plus grandes expériences de physique des hautes énergies pour le Grand collisionneur de hadrons à Genève. La conception du détecteur était basée sur des chambres à plaques résistives multigap (MRPC), atteignant une sensibilité de 70 picosecondes (la plus élevée jamais atteinte) et son utilisation dans une expérience à grande échelle a marqué une étape importante pour la physique des particules.