Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Scienceil y a 4 heures
Les éruptions solaires peuvent affecter les systèmes de communication, de navigation par satellite et de réseau électrique.
Les éruptions solaires peuvent affecter les systèmes de communication, de navigation par satellite et de réseau électrique. © Pixabay
Primordial

La NASA lance deux missions pour percer les mystères de l’influence du Soleil, pour son environnement proche comme lointain

Même à 150 millions de kilomètres de distance, l'activité solaire peut avoir des effets néfastes sur les systèmes technologiques terrestres. Les éruptions solaires – d'intenses bouffées d'énergie dans l'atmosphère solaire – et les éjections de masse coronale – des éruptions de plasma solaire – peuvent affecter les systèmes de communication, de navigation par satellite et de réseau électrique essentiels au fonctionnement de la société.

avec Ryan French
author imageRyan French

Ryan French est physicien solaire, vulgarisateur scientifique et auteur. Il travaille actuellement au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de l'Université du Colorado à Boulder. Il s'efforce d'explorer les mystères des éruptions solaires à la pointe de la recherche moderne en physique solaire, grâce à des télescopes de pointe au sol et dans l'espace. Son nouveau livre, « Space Hazards », paraîtra en 2025.

Voir la bio »

La NASA lance deux missions pour percer les mystères de l’influence du Soleil, pour son environnement proche comme lointain

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés