La NASA lance deux missions pour percer les mystères de l’influence du Soleil, pour son environnement proche comme lointain

Ryan French est physicien solaire, vulgarisateur scientifique et auteur. Il travaille actuellement au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de l'Université du Colorado à Boulder. Il s'efforce d'explorer les mystères des éruptions solaires à la pointe de la recherche moderne en physique solaire, grâce à des télescopes de pointe au sol et dans l'espace. Son nouveau livre, « Space Hazards », paraîtra en 2025.