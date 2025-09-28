Scienceil y a 4 heures
Primordial
La NASA lance deux missions pour percer les mystères de l’influence du Soleil, pour son environnement proche comme lointain
Même à 150 millions de kilomètres de distance, l'activité solaire peut avoir des effets néfastes sur les systèmes technologiques terrestres. Les éruptions solaires – d'intenses bouffées d'énergie dans l'atmosphère solaire – et les éjections de masse coronale – des éruptions de plasma solaire – peuvent affecter les systèmes de communication, de navigation par satellite et de réseau électrique essentiels au fonctionnement de la société.