VIOLENCE POLITIQUE

8 novembre 2025

La montée des violences contre l’AfD inquiète (même) les autorités allemandes

En Allemagne, les attaques visant les élus de l’AfD se multiplient. Après l’incendie de la voiture du chef du groupe parlementaire Bernd Baumann à Hambourg, le ministère de l’Intérieur alerte sur une recrudescence de violences attribuées à l’extrême gauche.