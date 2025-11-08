Bernd Baumann. (Image d'illustration)
VIOLENCE POLITIQUE
8 novembre 2025
La montée des violences contre l’AfD inquiète (même) les autorités allemandes
En Allemagne, les attaques visant les élus de l’AfD se multiplient. Après l’incendie de la voiture du chef du groupe parlementaire Bernd Baumann à Hambourg, le ministère de l’Intérieur alerte sur une recrudescence de violences attribuées à l’extrême gauche.
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
