Bernd Baumann. (Image d'illustration)

Bernd Baumann. (Image d'illustration)

VIOLENCE POLITIQUE

8 novembre 2025

La montée des violences contre l’AfD inquiète (même) les autorités allemandes

En Allemagne, les attaques visant les élus de l’AfD se multiplient. Après l’incendie de la voiture du chef du groupe parlementaire Bernd Baumann à Hambourg, le ministère de l’Intérieur alerte sur une recrudescence de violences attribuées à l’extrême gauche.

Photo of Zoltán Kottász
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

