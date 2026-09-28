PENSEES INTRUSIVES
28 septembre 2026
La moitié des nouveaux parents ont peur de faire du mal à leur nourrisson : ce qu’en disent les experts
Imaginez que vous vous teniez près de la balustrade d'un balcon au septième étage, votre bébé dans les bras, lorsqu'une pensée soudaine vous traverse l'esprit : vous pourriez le laisser tomber par-dessus le bord. Quel effet cela vous fait-il ? Que feriez-vous probablement ?
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THEMATIQUESSanté
Le Dr Nichole Fairbrother est professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale de l'Université de la Colombie-Britannique, chercheuse professionnelle en santé chez Michael Smith Health Research BC et psychologue agréée.
Les recherches de Christine Ou portent sur le sommeil et le bien-être psychosocial des familles avec nourrissons et enfants. Elle se consacre à la promotion et au soutien de la santé mentale des parents pendant la période périnatale. Elle siège au conseil d'administration de la Pacific Post Partum Support Society.
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Le Dr Nichole Fairbrother est professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale de l'Université de la Colombie-Britannique, chercheuse professionnelle en santé chez Michael Smith Health Research BC et psychologue agréée.
Les recherches de Christine Ou portent sur le sommeil et le bien-être psychosocial des familles avec nourrissons et enfants. Elle se consacre à la promotion et au soutien de la santé mentale des parents pendant la période périnatale. Elle siège au conseil d'administration de la Pacific Post Partum Support Society.