La mobilisation de la jeunesse autour des Jeux olympiques sera la clé de la réussite de Paris 2024

La mobilisation de la jeunesse autour des Jeux doit être l’obsession des acteurs de Paris 2024. Il en va là aussi de la réussite des Jeux. Tout doit être entrepris pour que chaque jeune se souvienne dans cinquante ans de l’endroit où il était, le 26 juillet 2024 à 20 h 24, jour et heure de l’ouverture des Jeux de Paris. Tout doit être fait pour que chaque jeune se sente acteur des Jeux.

Mobiliser la génération 2024

Les initiatives pour relever ce défi sont nombreuses. Les ministères de l’Éducation, des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont créé le label « Génération 2024 » pour encourager les établissements à s’impliquer dans les Jeux. L’obtention de ce label invite les établissements concernés à respecter quatre engagements : « Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ; participer aux événements olympiques et paralympiques ; accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau ; ouvrir leurs équipements sportifs aux associations. »

À l’été 2021, on comptait cinq mille deux cents écoles, collèges, lycées et quatre-vingt-quatre universités labellisés. Chaque rectorat a un comité de labellisation. Environ cinq cent mille élèves par an sont intégrés dans le pro‑ gramme de la Sop. C’est une première étape encourageante mais nous devons faire encore plus. Sachant que la France compte près de soixante mille établissements scolaires et plus de 12 millions d’élèves des premier et second degrés, la marge de progression pour mobiliser toute une jeunesse reste conséquente.

Certes, la pandémie n’a pas aidé à intensifier la dynamique. Souhaitons que les éditions 2023 et 2024 soient davantage mobilisatrices. Plus on se rapprochera des Jeux, plus on générera de l’engouement. Invitons toute la communauté éducative, les chefs d’établissements et les enseignants, mais aussi les parents d’élèves et délégués de classe à s’emparer de cette Sop pour contribuer à l’élan olympique. Elle doit être pour chaque élève et étudiant un moment aussi ludique que d’apprentissage.

Une plateforme dédiée « Génération 2024 » a été créée en ce sens dans le cadre d’un partenariat du Cojop avec le mouvement sportif et le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Elle produit du contenu ainsi que des outils pédagogiques à l’attention des enseignants, parents et élèves. Elle ambitionne de développer une communauté active.

En 2018, pour aller dans la même direction, Valérie Pécresse prit une décision structurante pour les collégiens de troisième. Elle lança l’opération « 1 000 stages découverte olympique » en Région Île-de-France. Reprenant le concept du stage de découverte professionnelle obligatoire pour les élèves de troisième, en partenariat avec les trois rectorats franciliens, la Région propose, durant une semaine, à des classes entières, souvent issues des QPV, de découvrir les sites olympiques tels le golf national, le vélodrome, le château de Versailles ou encore le Stade de France, de rencontrer des professionnels des métiers liés à l’organisation, d’échanger avec des membres du staff de Paris 2024 et des athlètes.

Ces stages ont une triple ambition : sensibiliser ces élèves aux valeurs du sport et de l’olympisme, faire connaître le programme de volontariat des Jeux et présenter les métiers de l’événementiel sportif. À mon initiative, ce dispositif fut renforcé en 2020 par un partenariat avec la Croix-Rouge française. En accord avec Philippe Le Gall, son président délégué régional, nous avons complété ce stage par une formation aux gestes de premiers secours et une sensibilisation au bénévolat. À la fin du stage, chaque jeune reçoit une attestation. Les élèves comme leurs accompagnateurs sont enchantés de cette semaine de découverte. Au terme de chaque stage, j’ai pu voir des adolescents enthousiastes à l’idée d’être associés aux Jeux. Je me souviens notamment du 27 septembre 2019, quand je remis, au Vélodrome national, des attestations de stage découverte olympique aux élèves des collèges Dora-Maar (93), Langevin-Wallon (95) et Le Carré Sainte-Honorine (95). Lesquels avaient pu auparavant échanger avec Quentin Lafargue, champion du monde sur piste en 2019. La veille, ils avaient rencontré Gwladys Épangue, double championne du monde de taekwondo et médaillée de bronze à Pékin en 2008. Chez ces ados les yeux pétillaient. Leur joie était manifeste. On les sentait concernés.

Cette expérimentation francilienne pourrait être élargie à d’autres territoires, dans des formats plus courts, en lien avec les ligues régionales des sports olympiques et paralympiques, pour associer le maximum de jeunes à la préparation des JOP, les mobiliser autour de principes essentiels et leur ouvrir des pistes d’avenir professionnel.

La mobilisation de dix mille jeunes en service civique Génération 2024 s’inscrit également dans cette vision. Paris 2024, en lien avec l’ANS et le CNOSF, offre la possibilité aux 16‑25 ans de faire un service civique – vingt-quatre heures minimum d’engagement hebdomadaire – durant six à douze mois. Ces jeunes s’investissent pour accompagner les établissements scolaires dans l’organisation de la Sop, développer l’activité physique et sportive au sein de collectivités et aider des associations sportives. Cette expérience est profitable aux jeunes concernés car elle renforce leur confiance en eux et leur permet une montée en compétences.

