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L'acteur britannique Tom Holland assiste à l'avant-première du film de Columbia Pictures « Spider-Man: Brand New Day » au Dolby Theatre, à Hollywood (Californie), le 27 juillet 2026.
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EXPLICATIONS

26 août 2026

La méthode “Cindy" de Tom Holland pour incarner Spider Man : un entraînement efficace, mais gare à la casse

Popularisé par l'acteur de Spider-Man, le circuit « Cindy » promet de transformer sa condition physique en seulement 20 minutes. Le préparateur physique Arnaud Laizé décortique les pièges de cette routine minimaliste et explique comment l'adapter en sécurité sans sacrifier sa posture ni se blesser.

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MOTS-CLES

Tom Holland , spider-man , activité physique , sport , entrainement , CrossFit , Cindy

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Laizé

Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et  nutritionnistes.