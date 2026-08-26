EXPLICATIONS

La méthode “Cindy" de Tom Holland pour incarner Spider Man : un entraînement efficace, mais gare à la casse

Popularisé par l'acteur de Spider-Man, le circuit « Cindy » promet de transformer sa condition physique en seulement 20 minutes. Le préparateur physique Arnaud Laizé décortique les pièges de cette routine minimaliste et explique comment l'adapter en sécurité sans sacrifier sa posture ni se blesser.