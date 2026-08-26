EXPLICATIONS
26 août 2026
La méthode “Cindy" de Tom Holland pour incarner Spider Man : un entraînement efficace, mais gare à la casse
Popularisé par l'acteur de Spider-Man, le circuit « Cindy » promet de transformer sa condition physique en seulement 20 minutes. Le préparateur physique Arnaud Laizé décortique les pièges de cette routine minimaliste et explique comment l'adapter en sécurité sans sacrifier sa posture ni se blesser.
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THEMATIQUESSanté
Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et nutritionnistes.
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Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et nutritionnistes.