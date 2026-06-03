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Blurred backgroundCette photo non datée, fournie par la NASA, montre le glacier Thwaites en Antarctique occidental.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

3 juin 2026

La météo extrême complique les recherches en Antarctique mais de nouvelles technologies apportent déjà des solutions

Les conditions météorologiques extrêmes en Antarctique compliquent de plus en plus le travail des scientifiques, entre accès difficile aux stations, risques pour les infrastructures et perturbations des missions sur le terrain. Face à ces défis croissants liés au changement climatique, de nouvelles technologies - drones, robots autonomes et modèles numériques - émergent toutefois comme des outils prometteurs pour maintenir et renforcer la recherche dans les régions polaires.

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MOTS-CLES

science , Antarctique , recherche , réchauffement climatique , climat , neige , fonte , découverte , moyens , Pollution , recherche scientifique , glaciers , températures , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Katharine Hendry

Katharine Hendry est professeure associée honoraire à l'École des sciences de la Terre de l'Université de Bristol.