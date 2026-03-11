DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES
11 mars 2026
La mère d’Elias, tué d’un coup de machette, appelle la magistrature à rendre des comptes après plusieurs défaillances de l’institution judiciaire
Elias, 14 ans, est tué d’un coup de machette le 24 janvier 2025 à la sortie de son entraînement de football, dans le 14e arrondissement de Paris. En cause, deux mineurs de 16 et 17 ans. Plusieurs défaillances de la justice émaillent l'affaire.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
