Blurred backgroundUn rapport pointe des défaillances dans le suivi judiciaire des deux adolescents mis en examen pour le meurtre d’Élias, tué le 24 janvier à Paris.
DYSFONCTIONNEMENTS JUDICIAIRES

11 mars 2026

La mère d’Elias, tué d’un coup de machette, appelle la magistrature à rendre des comptes après plusieurs défaillances de l’institution judiciaire

Elias, 14 ans, est tué d’un coup de machette le 24 janvier 2025 à la sortie de son entraînement de football, dans le 14e arrondissement de Paris. En cause, deux mineurs de 16 et 17 ans. Plusieurs défaillances de la justice émaillent l'affaire.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

MOTS-CLES

Justice , dysfonctionnement , Élias , Stéphanie Bonhomme , Magistrats

THEMATIQUES

Justice
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

