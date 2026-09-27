BATAILLE DES ESPACES STRATEGIQUES
27 septembre 2026
La mer, l’espace et le cyberespace : ces lieux communs à la planète que les grandes puissances prennent d’assaut à leur bénéfice exclusif
Mer, cyberespace, espace : ces domaines ouverts à la circulation sont aussi des lieux de rivalité entre puissances. Emmanuel Mawet analyse les enjeux de leur contrôle et s’interroge sur la capacité de la France à défendre sa souveraineté.
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A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.
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Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.