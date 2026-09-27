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La mer Baltique abrite de nombreux câbles sous-marins. (Image d'illustration)
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BATAILLE DES ESPACES STRATEGIQUES

27 septembre 2026

La mer, l’espace et le cyberespace : ces lieux communs à la planète que les grandes puissances prennent d’assaut à leur bénéfice exclusif

Mer, cyberespace, espace : ces domaines ouverts à la circulation sont aussi des lieux de rivalité entre puissances. Emmanuel Mawet analyse les enjeux de leur contrôle et s’interroge sur la capacité de la France à défendre sa souveraineté.

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MOTS-CLES

géopolitique , océans , souveraineté , infrastructures critiques , États-Unis , Chine , Russie , la France , Cyberespace , câbles sous-marins , espace , satellites , routes maritimes

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Mawet

Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.

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