BATAILLE DES ESPACES STRATEGIQUES

La mer, l’espace et le cyberespace : ces lieux communs à la planète que les grandes puissances prennent d’assaut à leur bénéfice exclusif

Mer, cyberespace, espace : ces domaines ouverts à la circulation sont aussi des lieux de rivalité entre puissances. Emmanuel Mawet analyse les enjeux de leur contrôle et s’interroge sur la capacité de la France à défendre sa souveraineté.