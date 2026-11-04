A SAVOIR

La ménopause peut fragiliser les os et voici ce que les recherches révèlent sur la manière de les protéger

Un squelette accroché à une porte ou installé dans le jardin du voisin pour Halloween semble figé. Pourtant, le squelette d'un corps vivant est en perpétuelle transformation. À l'approche de la ménopause, ces transformations peuvent entraîner une perte osseuse, souvent sans douleur ni autre signe avant-coureur évident.