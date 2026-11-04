POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La perte osseuse peut s'accélérer avant les dernières règles.
See image caption
See copyright

A SAVOIR

4 novembre 2026

La ménopause peut fragiliser les os et voici ce que les recherches révèlent sur la manière de les protéger

Un squelette accroché à une porte ou installé dans le jardin du voisin pour Halloween semble figé. Pourtant, le squelette d'un corps vivant est en perpétuelle transformation. À l'approche de la ménopause, ces transformations peuvent entraîner une perte osseuse, souvent sans douleur ni autre signe avant-coureur évident.

Photo of Priya Bhardwaj
Priya Bhardwaj Go to Priya Bhardwaj page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

ménopause , âge , Femmes , vieillissement , fracture , soins , OS

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Priya Bhardwaj image
Priya Bhardwaj

Priya Bhardwaj, PhD, est chercheuse principale à la faculté de médecine de l'université Washington à Saint-Louis ; elle y étudie la manière dont le squelette agit comme un régulateur dynamique du métabolisme de l'organisme entier.