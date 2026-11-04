A SAVOIR
4 novembre 2026
La ménopause peut fragiliser les os et voici ce que les recherches révèlent sur la manière de les protéger
Un squelette accroché à une porte ou installé dans le jardin du voisin pour Halloween semble figé. Pourtant, le squelette d'un corps vivant est en perpétuelle transformation. À l'approche de la ménopause, ces transformations peuvent entraîner une perte osseuse, souvent sans douleur ni autre signe avant-coureur évident.
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MOTS-CLESménopause , âge , Femmes , vieillissement , fracture , soins , OS
THEMATIQUESSanté
Priya Bhardwaj, PhD, est chercheuse principale à la faculté de médecine de l'université Washington à Saint-Louis ; elle y étudie la manière dont le squelette agit comme un régulateur dynamique du métabolisme de l'organisme entier.
Priya Bhardwaj, PhD, est chercheuse principale à la faculté de médecine de l'université Washington à Saint-Louis ; elle y étudie la manière dont le squelette agit comme un régulateur dynamique du métabolisme de l'organisme entier.