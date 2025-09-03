Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 14 heures
Xi Jinping. (Image d'illustration) © AFP
Puissance maritime

La marine chinoise se développe à une allure vertigineuse — et rattrape les États-Unis

Avec plus de 230 navires de guerre et une projection vers 400 d’ici 2030, Pékin a pris l’ascendant numérique sur la marine américaine. Soutenue par une industrie navale toute-puissante et une stratégie de fusion civilo-militaire, cette expansion maritime illustre l’ambition globale de la Chine. Mais elle s’accompagne de fragilités, notamment dans la formation des équipages, et soulève de redoutables tensions régionales, à commencer par la question de Taïwan.

avec Emmanuel Lincot
author imageEmmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.

Voir la bio »

