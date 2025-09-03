Puissance maritime

La marine chinoise se développe à une allure vertigineuse — et rattrape les États-Unis

Avec plus de 230 navires de guerre et une projection vers 400 d’ici 2030, Pékin a pris l’ascendant numérique sur la marine américaine. Soutenue par une industrie navale toute-puissante et une stratégie de fusion civilo-militaire, cette expansion maritime illustre l’ambition globale de la Chine. Mais elle s’accompagne de fragilités, notamment dans la formation des équipages, et soulève de redoutables tensions régionales, à commencer par la question de Taïwan.