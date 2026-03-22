REELUS SANS RAISON

22 mars 2026

La malédiction très fin de la IVe République du « bloc central »

Pris en étau entre une gauche radicalisée et une droite en recomposition, le « bloc central » semble revivre les impasses d’un centre incapable de s’imposer durablement. Derrière l’essoufflement du macronisme et la fragmentation des alliances locales, c’est toute la question de l’incarnation et de la viabilité politique du centre qui se pose. À l’approche de 2027, la France assiste-t-elle au retour d’une instabilité à la IVe République, ou à la recomposition du bloc central ?