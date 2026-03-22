REELUS SANS RAISON
22 mars 2026
La malédiction très fin de la IVe République du « bloc central »
Pris en étau entre une gauche radicalisée et une droite en recomposition, le « bloc central » semble revivre les impasses d’un centre incapable de s’imposer durablement. Derrière l’essoufflement du macronisme et la fragmentation des alliances locales, c’est toute la question de l’incarnation et de la viabilité politique du centre qui se pose. À l’approche de 2027, la France assiste-t-elle au retour d’une instabilité à la IVe République, ou à la recomposition du bloc central ?
14 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Quentin Gérard est journaliste politique au JDD.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Quentin Gérard est journaliste politique au JDD.