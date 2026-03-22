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Emmanuel Macron et le maire du Havre, Édouard Philippe, assistent à une cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la libération du Havre, le 12 septembre 2024.
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REELUS SANS RAISON

22 mars 2026

La malédiction très fin de la IVe République du « bloc central »

Pris en étau entre une gauche radicalisée et une droite en recomposition, le « bloc central » semble revivre les impasses d’un centre incapable de s’imposer durablement. Derrière l’essoufflement du macronisme et la fragmentation des alliances locales, c’est toute la question de l’incarnation et de la viabilité politique du centre qui se pose. À l’approche de 2027, la France assiste-t-elle au retour d’une instabilité à la IVe République, ou à la recomposition du bloc central ?

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MOTS-CLES

démocratie , France , centre , bloc central , centristes , Emmanuel Macron , Rachida Dati , Pierre-Yves Bournazel , Édouard Philippe , 2027 , élection présidentielle , droite

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Quentin Gérard
Journaliste politique

Quentin Gérard est journaliste politique au JDD.

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