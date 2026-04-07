MAG
7 avril 2026
La longévité se joue aussi… dans la tête
Le milliardaire Bryan Johnson dépense des millions pour ralentir son vieillissement biologique, mesure tout, optimise tout. Mais la science de la longévité pointe vers une réalité plus nuancée : l'état d'esprit, le lien social, l'optimisme jouent un rôle réel. Alors, faut il choisir entre la tête et le corps ou est-ce que bien vieillir est affaire de veiller aux deux ? Décryptage.
5 min de lecture
MOTS-CLESlongévité , vieillissement , mental , Optimisme , curiosité , Bryan Johnson , sénescence , âge
THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque