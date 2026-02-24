GOUVERNEMENT DES JUGES

24 février 2026

La justice, ce bras armé des écologistes

Alors que le Conseil constitutionnel a récemment censuré une première tentative d’assouplissement concernant certains pesticides, la nouvelle proposition de loi portée par Laurent Duplomb pourrait bien donner au juge un pouvoir absolument démesuré sur les questions écologiques. De quoi parler d'une démocratie confisquée ? Décryptage.