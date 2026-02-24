GOUVERNEMENT DES JUGES
24 février 2026
La justice, ce bras armé des écologistes
Alors que le Conseil constitutionnel a récemment censuré une première tentative d’assouplissement concernant certains pesticides, la nouvelle proposition de loi portée par Laurent Duplomb pourrait bien donner au juge un pouvoir absolument démesuré sur les questions écologiques. De quoi parler d'une démocratie confisquée ? Décryptage.
13 min de lecture
MOTS-CLESécologie , Justice , Loi duplomb , principe de précaution , gouvernement des juges , démocratie
THEMATIQUESPolitique
François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
