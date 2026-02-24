POLITIQUE
Un militant anti autoroute A69 joue à l'écureuil dans un arbre
GOUVERNEMENT DES JUGES

24 février 2026

La justice, ce bras armé des écologistes

Alors que le Conseil constitutionnel a récemment censuré une première tentative d’assouplissement concernant certains pesticides, la nouvelle proposition de loi portée par Laurent Duplomb pourrait bien donner au juge un pouvoir absolument démesuré sur les questions écologiques. De quoi parler d'une démocratie confisquée ? Décryptage.

François de Rugy, Bertrand Saint-Germain et Alexandre Baumann

13 min de lecture

François de Rugy

François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.

Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

