ATLANTI'CULTURE
24 novembre 2026
La jalousie, de Sacha Guitry, par Michel Fau : La tentation de se tendre un piège et de tomber dedans
Avec Gwendoline Hamon, Michel Fau, Geneviève Casile, Alexis Moncorgé, Fabienne Galula, Alexis Driollet, Joseph Tronc, Léo Marchi
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Thème
La jalousie est une mécanique du soupçon où l'infidèle, soudain confronté à l'absence de son épouse, découvre les joies peu recommandables de la jalousie. Un petit bijou de mauvaise foi !
Il fallait bien que cela arrive un jour : un mari volage découvre les affres de la jalousie ! Albert Blondel, fonctionnaire respectable en apparence, rentre chez lui après avoir trompé son épouse. Il a soigneusement préparé ses excuses pour justifier son retard. Mais surprise : Marthe, sa femme, n'est pas encore rentrée ! Et voilà notre homme pris à son propre piège. Où est-elle ? Avec qui ? Que fait-elle ? L'imagination s'emballe, les hypothèses les plus extravagantes se succèdent et la suspicion devient obsession.
Sacha Guitry tire de cette situation un formidable ressort comique. Celui qui s'autorise toutes les libertés supporte difficilement que sa femme puisse, ne serait-ce qu'en pensée, lui échapper. La jalousie n'est plus seulement une affaire de sentiments : elle devient une affaire d'amour-propre, de possession et surtout d'ego masculin. Derrière la farce, Guitry signe une petite leçon de psychologie conjugale, aussi drôle que cruelle.
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.