La jalousie est une mécanique du soupçon où l'infidèle, soudain confronté à l'absence de son épouse, découvre les joies peu recommandables de la jalousie. Un petit bijou de mauvaise foi !

Il fallait bien que cela arrive un jour : un mari volage découvre les affres de la jalousie ! Albert Blondel, fonctionnaire respectable en apparence, rentre chez lui après avoir trompé son épouse. Il a soigneusement préparé ses excuses pour justifier son retard. Mais surprise : Marthe, sa femme, n'est pas encore rentrée ! Et voilà notre homme pris à son propre piège. Où est-elle ? Avec qui ? Que fait-elle ? L'imagination s'emballe, les hypothèses les plus extravagantes se succèdent et la suspicion devient obsession.