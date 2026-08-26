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Un automobiliste utilise une pompe à essence pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
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COMBO CANICULES + ORMUZ

26 août 2026

La hausse des prix du diesel c’est pour maintenant, l’inflation dans l'alimentaire… pour début 2027

Différent du choc massif de 2022, le pic actuel sur le pétrole et le raffinage met du temps à traverser la chaîne de production. L'économiste Philippe Crevel alerte pourtant sur une possible répercussion en cascade, où l'envolée du gazole couplée aux effets retardés des canicules de l'été pourrait faire grimper l'inflation alimentaire vers les 3 %.

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MOTS-CLES

prix du gazole , inflation , alimentaire , Détroit d'Ormuz , hausse des prix , consommation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.