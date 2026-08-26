COMBO CANICULES + ORMUZ

La hausse des prix du diesel c’est pour maintenant, l’inflation dans l'alimentaire… pour début 2027

Différent du choc massif de 2022, le pic actuel sur le pétrole et le raffinage met du temps à traverser la chaîne de production. L'économiste Philippe Crevel alerte pourtant sur une possible répercussion en cascade, où l'envolée du gazole couplée aux effets retardés des canicules de l'été pourrait faire grimper l'inflation alimentaire vers les 3 %.