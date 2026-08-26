COMBO CANICULES + ORMUZ
26 août 2026
La hausse des prix du diesel c’est pour maintenant, l’inflation dans l'alimentaire… pour début 2027
Différent du choc massif de 2022, le pic actuel sur le pétrole et le raffinage met du temps à traverser la chaîne de production. L'économiste Philippe Crevel alerte pourtant sur une possible répercussion en cascade, où l'envolée du gazole couplée aux effets retardés des canicules de l'été pourrait faire grimper l'inflation alimentaire vers les 3 %.
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MOTS-CLESprix du gazole , inflation , alimentaire , Détroit d'Ormuz , hausse des prix , consommation
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.