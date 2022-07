La Guillotière : tout est bien qui finit bien

Gérald Darmanin a communiqué ce week-end sur les incidents survenus dans le quartier de La Guillotière à Lyon.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Premier acte : des policiers sont lynchés à La Guillotière, un quartier de Lyon où l’on vous déconseille d’aller. Deuxième acte : un suspect est arrêté. Troisième acte : le ministre de l’ Intérieur annonce que l’individu va être placé en rétention et expulsé.

Quatrième acte: le suspect est mis hors de cause par la Justice dans cette affaire. La suite est prévisible : de toutes parts, Nupes, écologistes, on tombe à bras raccourcis sur le ministre. Il est accusé de bafouer la présomption d'innocence et de rouler pour l'extrême droite.

L'occasion était trop belle pour les "racailles friendly”. Acte final. Darmanin ne se démonte pas. Il rappelle que le suspect est connu des services de police. Que c'est un multirécidiviste condamné à maintes reprises pour vols avec violence.

Darmanin précise que le suspect fait l'objet d’un arrêté d’expulsion. Et il annonce qu’il va être expulsé. Un délinquant de moins sur notre territoire. On vous l’a dit : tout est bien qui finit bien.

