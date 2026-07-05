CRIMINALITE RAMPANTE
5 juillet 2026
La guerre en Ukraine suscite des craintes d'une résurgence du crime organisé en Russie
Alors que Moscou prépare le retour des vétérans de la guerre en Ukraine, des chercheurs s'interrogent sur les conséquences sécuritaires du conflit. La démobilisation pourrait favoriser l'émergence de groupes criminels plus structurés, bénéficiant de compétences acquises sur le front.
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A PROPOS DES AUTEURS
Adriana Marin est maître de conférences en relations internationales à l'Université de Coventry.
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Adriana Marin est maître de conférences en relations internationales à l'Université de Coventry.