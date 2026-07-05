CRIMINALITE RAMPANTE

La guerre en Ukraine suscite des craintes d'une résurgence du crime organisé en Russie

Alors que Moscou prépare le retour des vétérans de la guerre en Ukraine, des chercheurs s'interrogent sur les conséquences sécuritaires du conflit. La démobilisation pourrait favoriser l'émergence de groupes criminels plus structurés, bénéficiant de compétences acquises sur le front.