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Des soldats du régiment présidentiel russe posent pour une photo et se saluent sur la place Rouge, devant la cathédrale Saint-Basile, dans le centre de Moscou, le 26 juin 2026.
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CRIMINALITE RAMPANTE

5 juillet 2026

La guerre en Ukraine suscite des craintes d'une résurgence du crime organisé en Russie

Alors que Moscou prépare le retour des vétérans de la guerre en Ukraine, des chercheurs s'interrogent sur les conséquences sécuritaires du conflit. La démobilisation pourrait favoriser l'émergence de groupes criminels plus structurés, bénéficiant de compétences acquises sur le front.

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guerre , Guerre en Ukraine , ukraine , Russie , Moscou , Kremlin , Soldats russes , criminalité , crime , crime organisé , mafias , réseaux , front , expérience , criminels de guerre , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Adriana Marin

Adriana Marin est maître de conférences en relations internationales à l'Université de Coventry.

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