POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

De jeunes manifestants mobilisés contre la politique d'Emmanuel Macron.

De jeunes manifestants mobilisés contre la politique d'Emmanuel Macron.

© ALAIN JOCARD / AFP

"ANTI-CIVILISATION"

16 novembre 2025

La génération Z sera-t-elle à la hauteur de la dernière chance qu’elle représente pour l’Occident ?

Alors que les normes et repères culturels qui structuraient les sociétés occidentales semblent s’effriter, Etienne-Alexandre Beauregard analyse dans son livre "Anti-civilisation" les racines profondes de cette déconstruction et alerte sur le risque d’un effondrement intérieur d’ici 2050. Il voit dans la génération Z une possible force de reconstruction et de réancrage collectif.

Photo of Etienne-Alexandre Beauregard
Etienne-Alexandre Beauregard Go to Etienne-Alexandre Beauregard page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Etienne-Alexandre Beauregard image
Etienne-Alexandre Beauregard
Auteur

Étienne-Alexandre Beauregard est auteur et chercheur au Cardus, un groupe de réflexion canadien. Son dernier ouvrage, Anti-Civilisation : Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, a été publié en septembre 2025 aux Presses de la Cité. Il a auparavant travaillé comme rédacteur de discours et conseiller en planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec.