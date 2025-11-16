De jeunes manifestants mobilisés contre la politique d'Emmanuel Macron.
"ANTI-CIVILISATION"
16 novembre 2025
La génération Z sera-t-elle à la hauteur de la dernière chance qu’elle représente pour l’Occident ?
Alors que les normes et repères culturels qui structuraient les sociétés occidentales semblent s’effriter, Etienne-Alexandre Beauregard analyse dans son livre "Anti-civilisation" les racines profondes de cette déconstruction et alerte sur le risque d’un effondrement intérieur d’ici 2050. Il voit dans la génération Z une possible force de reconstruction et de réancrage collectif.
Étienne-Alexandre Beauregard est auteur et chercheur au Cardus, un groupe de réflexion canadien. Son dernier ouvrage, Anti-Civilisation : Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, a été publié en septembre 2025 aux Presses de la Cité. Il a auparavant travaillé comme rédacteur de discours et conseiller en planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec.
