FRAGMENTATION
28 avril 2026
La génération Z n’est pas aussi monolithique qu’on le dit, et voilà la preuve
34 % des 18-29 ans attirés par Bardella aux européennes, un tiers éco-anxieux, une abstention massive, une défiance généralisée envers les institutions : la génération Z fascine et inquiète à la fois. Mais contrairement aux États-Unis, ce n'est pas le genre qui divise la jeunesse française, c'est le diplôme, le territoire et le sentiment de déclassement. La "Gen Z" n'existe pas — il y en a plusieurs, et elles ne votent pas pareil.
3 min de lecture
MOTS-CLESGen Z , Jordan Bardella , France , diplôme , méfiance , genre , climat , abstention , clivage social , covid
THEMATIQUESPolitique
Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération.
Populaires
Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération.