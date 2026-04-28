FRAGMENTATION

28 avril 2026

La génération Z n’est pas aussi monolithique qu’on le dit, et voilà la preuve

34 % des 18-29 ans attirés par Bardella aux européennes, un tiers éco-anxieux, une abstention massive, une défiance généralisée envers les institutions : la génération Z fascine et inquiète à la fois. Mais contrairement aux États-Unis, ce n'est pas le genre qui divise la jeunesse française, c'est le diplôme, le territoire et le sentiment de déclassement. La "Gen Z" n'existe pas — il y en a plusieurs, et elles ne votent pas pareil.