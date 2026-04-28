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Les managers peuvent favoriser un environnement propice à l'épanouissement des professionnels de la génération Z.
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FRAGMENTATION

28 avril 2026

La génération Z n’est pas aussi monolithique qu’on le dit, et voilà la preuve

34 % des 18-29 ans attirés par Bardella aux européennes, un tiers éco-anxieux, une abstention massive, une défiance généralisée envers les institutions : la génération Z fascine et inquiète à la fois. Mais contrairement aux États-Unis, ce n'est pas le genre qui divise la jeunesse française, c'est le diplôme, le territoire et le sentiment de déclassement. La "Gen Z" n'existe pas — il y en a plusieurs, et elles ne votent pas pareil.

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MOTS-CLES

Gen Z , Jordan Bardella , France , diplôme , méfiance , genre , climat , abstention , clivage social , covid

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elodie Gentina
Professeur l'IESEG School of Management

Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération. 

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