IA.
© Lionel BONAVENTURE / AFP
CROISEE DES CHEMINS
4 novembre 2025
La France veut-elle faire des impôts ou de la tech ?
Alors que la France affiche des niveaux de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés d’Europe, le projet de budget 2026 laisse craindre une nouvelle priorité accordée à la fiscalité plutôt qu’à l’innovation.
3 min de lecture
MOTS-CLESFrance , Impôts , taxes , innovation , tech , Intelligence Artificielle , Mario Draghi , croissance , Union Européenne
THEMATIQUESTribunes
Christophe-Alexandre Paillard est haut fonctionnaire, ancien directeur juridique et des affaires internationales de la CNIL, auteur des « nouvelles guerres économiques », enseignant en macroéconomie et en géopolitique (M. Paillard s’exprime à titre personnel et non au titre de ses fonctions professionnelles).
Populaires
Christophe-Alexandre Paillard est haut fonctionnaire, ancien directeur juridique et des affaires internationales de la CNIL, auteur des « nouvelles guerres économiques », enseignant en macroéconomie et en géopolitique (M. Paillard s’exprime à titre personnel et non au titre de ses fonctions professionnelles).