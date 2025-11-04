POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

IA.

IA.

© Lionel BONAVENTURE / AFP

CROISEE DES CHEMINS

4 novembre 2025

La France veut-elle faire des impôts ou de la tech ?

Alors que la France affiche des niveaux de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés d’Europe, le projet de budget 2026 laisse craindre une nouvelle priorité accordée à la fiscalité plutôt qu’à l’innovation.

Photo of Christophe-Alexandre Paillard
Christophe-Alexandre Paillard Go to Christophe-Alexandre Paillard page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe-Alexandre Paillard image
Christophe-Alexandre Paillard

Christophe-Alexandre Paillard est haut fonctionnaire, ancien directeur juridique et des affaires internationales de la CNIL, auteur des « nouvelles guerres économiques », enseignant en macroéconomie et en géopolitique (M. Paillard s’exprime à titre personnel et non au titre de ses fonctions professionnelles).

Populaires

1PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française
2Boom de l’IA contre grand retour du socialisme : et si le grand clash du 21e siècle était en train de se nouer sous nos yeux ?
3L’OCDE rapporte une chute marquée de l’immigration de travail vers les pays riches : quid de la France ?
4Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
5Importation de préférences culturelles : ces valeurs économiques de leurs pays d'origine que les immigrés conservent dans les pays d’accueil
6Voyage dans la tête de Mme Bettencourt, la femme qui fut la plus riche du monde
7Pluie de nouveaux impôts : cette folle speculation budgétaire qui saisit les parlementaires à gauche comme… au RN