Des militaires français opèrent au sein du poste de commandement du champ de tir de Bucium lors de l'exercice « Dacian Fall » de l'OTAN, le 2 novembre 2025.
3 novembre 2025
La France projette une brigade en Roumanie. Enfin, pas vraiment...
Alors que Paris affirme pouvoir « projeter une brigade en Roumanie sur court préavis », la réalité opérationnelle s’avère bien plus nuancée. L’exercice Dacian Fall met à l’épreuve la capacité française à déployer ses forces à l’Est de l’Europe, mais il révèle surtout les limites logistiques, administratives et structurelles d’une armée performante… mais sans profondeur. Entre communication stratégique, signal politique à Moscou et contraintes bien réelles, la démonstration militaire française interroge la solidité du modèle de défense national.
Jean-Dominique Merchet est journaliste à L'Opinion. Il a travaillé pendant vingt ans sur les questions militaires.
Auteur du blog Secret Défense, il a récemment publié Une histoire des forces spéciales (Jacob-Duvernet / 2010) et de La mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet / 2012).
