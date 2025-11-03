DEFENSE

La France projette une brigade en Roumanie. Enfin, pas vraiment...

Alors que Paris affirme pouvoir « projeter une brigade en Roumanie sur court préavis », la réalité opérationnelle s’avère bien plus nuancée. L’exercice Dacian Fall met à l’épreuve la capacité française à déployer ses forces à l’Est de l’Europe, mais il révèle surtout les limites logistiques, administratives et structurelles d’une armée performante… mais sans profondeur. Entre communication stratégique, signal politique à Moscou et contraintes bien réelles, la démonstration militaire française interroge la solidité du modèle de défense national.