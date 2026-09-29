PLACE DE LA CONCORDE
29 septembre 2026
La France, plus encore que Paris, vaut bien une messe
Ce fut certes une messe grandiose, parfaitement orchestrée et emplie d’une solennité à la hauteur de l’événement, à laquelle 800.000 personnes, selon le chiffre du Vatican, ont assisté, avec une ferveur qui n’avait d’égale que l’allégresse, en ce samedi 26 septembre 2026 sur l’imposante place parisienne de la Concorde.
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THEMATIQUESReligion
Daniel Salvatore Schiffer est philosophe, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art, spécialiste de la Renaissance et du dandysme, auteur d’une cinquantaine de livres, dont « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » et « La Philosophie d’Emmanuel Levinas » (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Divin Vinci – Léonard de Vinci, l’Ange incarné », « Gratia Mundi – Raphaël, la Grâce de l’Art » et « La Constellation Dante – Le chant du Sublime » (Editions Erick Bonnier), directeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation, un combat pour la paix » (Editions Intervalles).
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Daniel Salvatore Schiffer est philosophe, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art, spécialiste de la Renaissance et du dandysme, auteur d’une cinquantaine de livres, dont « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » et « La Philosophie d’Emmanuel Levinas » (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Divin Vinci – Léonard de Vinci, l’Ange incarné », « Gratia Mundi – Raphaël, la Grâce de l’Art » et « La Constellation Dante – Le chant du Sublime » (Editions Erick Bonnier), directeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation, un combat pour la paix » (Editions Intervalles).