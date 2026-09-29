Daniel Salvatore Schiffer est philosophe, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art, spécialiste de la Renaissance et du dandysme, auteur d’une cinquantaine de livres, dont « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » et « La Philosophie d’Emmanuel Levinas » (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Divin Vinci – Léonard de Vinci, l’Ange incarné », « Gratia Mundi – Raphaël, la Grâce de l’Art » et « La Constellation Dante – Le chant du Sublime » (Editions Erick Bonnier), directeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation, un combat pour la paix » (Editions Intervalles).