FAR WEST
18 février 2026
La France est devenue la capitale mondiale des enlèvements liés aux cryptos et voilà ce que cela nous dit de l’état de sa justice
Comparé aux autres pays européens, la France est devenue un terrain de chasse idéal pour les réseaux de criminalité organisée en ciblant les gestionnaires de crypto.
8 min de lecture
Lara FATIMI est avocate au sein du cabinet MONTBRIAL & Associés. Elle est spécialisée en droit pénal (défense des forces de l’ordre et des victimes d'attentats) et experte des problématiques juridiques liées à la laïcité et aux actes de prosélytisme religieux.
Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.
Populaires
Lara FATIMI est avocate au sein du cabinet MONTBRIAL & Associés. Elle est spécialisée en droit pénal (défense des forces de l’ordre et des victimes d'attentats) et experte des problématiques juridiques liées à la laïcité et aux actes de prosélytisme religieux.
Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.