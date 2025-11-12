L'ENA (image d'illustration)
© Reuters
CONSTAT ALARMANT
12 novembre 2025
La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
Entre bureaucratie étouffante, élites hors-sol et dépendance à la dépense publique, la France serait-elle prisonnière d’un système figé depuis trois décennies ?
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESSébastien Laye , libéralisme , l'ENA , élites hors sol , Etat français , Economie , normalisation , désetatiser
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Sebastien Laye est chef d'entreprise et économiste (Fondation Concorde).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Sebastien Laye est chef d'entreprise et économiste (Fondation Concorde).