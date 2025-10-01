La France a-t-elle vraiment les moyens d’organiser les JO d’hiver 2030 ?

Sylvain Bersinger est chef économiste au cabinet Asterès et auteur.





Titulaire d’un master de finance de l’université Lumière Lyon 2 et d’un master d’économie de l’université Paris Dauphine, il a auparavant travaillé dans l’enseignement et la vulgarisation en économie ainsi que dans l’analyse risque-pays.





Sylvain Bersinger est membre du groupe de réflexion BSI Economics pour qui il a coordonné l’ouvrage « L’économie décryptée par BSI Economics », publié chez Marie B. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres tels que « Les entrepreneurs de légende, tome 1, 2 et 3 » aux éditions Enrick B., « Apprenons l’économie avec San-Antonio » aux éditions Marie B et de « L’économie en clair » aux éditions Ellipses.





En plus de la série Entrepreneurs de légende il a écrit des livres de vulgarisation tels que Apprenons l’économie avec Michel Audiard (éditions Marie B) et La monnaie magique, un roman historique sur John Law (éditions Complicités).