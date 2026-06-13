CHRONIQUE LITTERAIRE

13 juin 2026

« La duchesse de Berry » de Marine Barron

Avec cette biographie consacrée à la duchesse de Berry, Marine Baron redonne vie à l'une des figures les plus romanesques et méconnues du XIXe siècle. Entre intrigues politiques, exil, complots et combats dynastiques, l'autrice brosse le portrait d'une femme libre, courageuse et étonnamment moderne.