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Blurred background"La Duchesse de Berry" de Marin Baron.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

13 juin 2026

« La duchesse de Berry » de Marine Barron

Avec cette biographie consacrée à la duchesse de Berry, Marine Baron redonne vie à l'une des figures les plus romanesques et méconnues du XIXe siècle. Entre intrigues politiques, exil, complots et combats dynastiques, l'autrice brosse le portrait d'une femme libre, courageuse et étonnamment moderne.

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MOTS-CLES

critique littéraire , Littérature , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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