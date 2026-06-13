CHRONIQUE LITTERAIRE
13 juin 2026
« La duchesse de Berry » de Marine Barron
Avec cette biographie consacrée à la duchesse de Berry, Marine Baron redonne vie à l'une des figures les plus romanesques et méconnues du XIXe siècle. Entre intrigues politiques, exil, complots et combats dynastiques, l'autrice brosse le portrait d'une femme libre, courageuse et étonnamment moderne.
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MOTS-CLEScritique littéraire , Littérature , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).