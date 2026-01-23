COHESION REPUBLICAINE

23 janvier 2026

La diversité sans le communautarisme, un enjeu majeur pour la démocratie municipale

À l’heure où la défiance envers les élus politiques s’est durablement installée, l’échelon municipal conserve un statut singulier. Le maire et son équipe incarnent une démocratie de proximité, visible et concrète, là où l’action publique à hauteur d’homme se mesure dans la vie quotidienne : école, logement, urbanisme, sécurité, culture, solidarité.