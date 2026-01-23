©
Une écharpe tricolore de maire
COHESION REPUBLICAINE
23 janvier 2026
La diversité sans le communautarisme, un enjeu majeur pour la démocratie municipale
À l’heure où la défiance envers les élus politiques s’est durablement installée, l’échelon municipal conserve un statut singulier. Le maire et son équipe incarnent une démocratie de proximité, visible et concrète, là où l’action publique à hauteur d’homme se mesure dans la vie quotidienne : école, logement, urbanisme, sécurité, culture, solidarité.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Présidente des Marianne de la Diversité, élue modem de Paris 18.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Présidente des Marianne de la Diversité, élue modem de Paris 18.