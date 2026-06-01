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WORLD IN MAPS

1 juin 2026

La diaspora vénézuélienne : les 10 plus grandes communautés

La diaspora vénézuélienne dépasse désormais 8 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait l’une des plus grandes crises de déplacement sur la planète.

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MOTS-CLES

Venezuela , Crise de déplacement , migration , Amérique Latine , Etats-Unis , colombie , Pérou

THEMATIQUES

International
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