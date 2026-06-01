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1 juin 2026
La diaspora vénézuélienne : les 10 plus grandes communautés
La diaspora vénézuélienne dépasse désormais 8 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait l’une des plus grandes crises de déplacement sur la planète.
1 min de lecture
MOTS-CLESVenezuela , Crise de déplacement , migration , Amérique Latine , Etats-Unis , colombie , Pérou
THEMATIQUESInternational
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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