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Blurred background"La dernière des Wilberforce" : les fantômes d’un été meurtrier, héros d’une bien troublante histoire
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ATLANTI-CULTURE

28 octobre 2026

"La dernière des Wilberforce" : les fantômes d’un été meurtrier, héros d’une bien troublante histoire

De : Julia Kerninon L’Iconoclaste Parution le 20 août 2026 288 pages 21,50 €

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MOTS-CLES

Wilberforce , Julia Kerninon , L’Iconoclaste

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).