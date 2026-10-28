ATLANTI-CULTURE
28 octobre 2026
"La dernière des Wilberforce" : les fantômes d’un été meurtrier, héros d’une bien troublante histoire
De : Julia Kerninon L’Iconoclaste Parution le 20 août 2026 288 pages 21,50 €
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MOTS-CLESWilberforce , Julia Kerninon , L’Iconoclaste
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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