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Le jeudi 9 juillet, seuls 276 députés ont voté contre la prolongation du « Chat Control », un chiffre bien inférieur aux 361 voix nécessaires pour bloquer ou amender la dérogation provisoire, qui reste désormais en vigueur jusqu'en 2028.
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CHAT CONTROL

10 juillet 2026

« La démocratie en action » : le Parlement européen, mis sur la touche, incapable d'empêcher l'extension de la surveillance des messageries

Le Parlement européen a déjà rejeté une fois le régime de surveillance de masse ; le PPE a donc imposé un second vote, sachant qu'il n'y aurait pas assez de députés présents le dernier jour avant la pause estivale pour le bloquer.

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MOTS-CLES

parlement européen , Union européenne , surveillance , Chat Control , démocratie , messagerie instantanée

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

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