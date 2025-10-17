Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politique
Une photo de l'Assemblée Nationale, prise le 7 octobre 2025. © AFP or licensors
Vent de révolte

La défiance des Français à l’égard de la classe politique gagne désormais des catégories sociales traditionnellement plus attachées à l’ordre

La crise politique nourrit une défiance généralisée des Français envers leurs représentants ; une tendance de fond observable depuis des années, avec une nouveauté. Les récents sondages montrent en effet que le rejet gagne également les catégories sociales aisées, diplômées ; les Français traditionnellement attachés aux institutions. Que cela dit-il de l'état de la démocratie en France ? Décryptage.

avec Laure Salvaing
