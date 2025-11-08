POLITIQUE
REVUE DE PRESSE PEOPLE

8 novembre 2025

Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème

Semaine sous haute tension people: romance sucrée pour Laeticia Hallyday, love story pondérée chez Jennifer Aniston, Madonna encense Rosalía, Katy Perry solde le chapitre Bloom. Pendant que Riri et Rocky règnent sur le style, Charlène émeut à Monaco, Schiappa savoure un bébé miracle, Chalamet parle transmission, Beckham devient sir, la Couronne vacille, Meghan allume ses bougies, Kim jongle entre barreau et show, Tom Cruise rejoue le mystère, Hailey incendie Instagram, Britney inquiète, William s’amuse à Rio et Giulia Sarkozy affronte l’absence.

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

