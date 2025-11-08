POLITIQUE
Nicolas Dufourcq, Bpifrance : "Un modèle social à crédit, ce n'est plus un modèle du tout"

8 novembre 2025

Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance

Pour Nicolas Dufourcq, les Français ne pourront pas sauver leur Etat providence « miraculeux » en continuant à vouloir être « vieux le plus tôt possible » et en « laissant la dette galoper ».

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

