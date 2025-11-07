POLITIQUE
Des soldats de la Bundeswehr des forces armées allemandes effectuent un exercice lors d'une pratique éducative de la VJTF de l'OTAN à Munster, le 20 mai 2019.

© PATRIK STOLLARZ / AFP

APPEL A LA GUERRE

7 novembre 2025

L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux

L’armée rejette l’idée d’une conscription par tirage au sort, affirmant que Berlin doit savoir qui est apte à servir dans le cadre du nouveau plan.

Photo of Lukács Fux
Lukács Fux Go to Lukács Fux page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Lukács Fux image
Lukács Fux

Lukács Fux est actuellement étudiant en droit à l'Université catholique Pázmány Péter de Budapest. Il a effectué un stage pendant la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne et a effectué un stage au Parlement européen.

