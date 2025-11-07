Des soldats de la Bundeswehr des forces armées allemandes effectuent un exercice lors d'une pratique éducative de la VJTF de l'OTAN à Munster, le 20 mai 2019.
© PATRIK STOLLARZ / AFP
APPEL A LA GUERRE
7 novembre 2025
L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux
L’armée rejette l’idée d’une conscription par tirage au sort, affirmant que Berlin doit savoir qui est apte à servir dans le cadre du nouveau plan.
2 min de lecture
Lukács Fux est actuellement étudiant en droit à l'Université catholique Pázmány Péter de Budapest. Il a effectué un stage pendant la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne et a effectué un stage au Parlement européen.
Populaires
Lukács Fux est actuellement étudiant en droit à l'Université catholique Pázmány Péter de Budapest. Il a effectué un stage pendant la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne et a effectué un stage au Parlement européen.