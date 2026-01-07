POLITIQUE
Le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre français de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, quittent le palais de l'Élysée après le Conseil des ministres hebdomadaire, à Paris, le 10 décembre 2025.

ATLANTICO BUSINESS

7 janvier 2026

Le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale : la démagogie et le populisme reviennent en force

Sebastien Lecornu va annoncer un déblocage exceptionnel des plans d’épargne d’entreprise (PEE), qui permettra à chaque salarié de dépenser jusqu’à 2 000 euros. Le Parti socialiste va adorer, les hypermarchés aussi… mais le modèle de production ne va pas se réveiller pour autant.

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

