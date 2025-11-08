Des clients font leurs achats lors du premier jour d’ouverture du tout premier magasin physique du géant asiatique du e-commerce Shein, installé au Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 5 novembre 2025. (Image d'illustration)
CHOC DU MODELE FRANCAIS
8 novembre 2025
Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?
Au-delà de la polémique Shein, l’entretien démonte quelques idées reçues. La crise du textile français précède la Chine, portée par la mécanisation et la concurrence globale. Les vrais freins sont ailleurs : euro cher, coût du travail, sur-réglementation. Shein joue l’hyper-efficacité plus que la subvention. Reste la question clef : protéger sans appauvrir le consommateur.
13 min de lecture
MOTS-CLESShein , la France , économie , français , vie quotidienne , consommation , pouvoirs publics , modèle économique
THEMATIQUESEconomie
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
