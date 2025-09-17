Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Le président argentin Javier Milei. (Image d'illustration)
Milei sous pression

La défaite du parti de Javier Milei dans une élection locale préfigure-t-elle le début de la fin pour sa vision économique radicale ?

Entre promesses économiques non tenues, inflation qui pèse encore sur les ménages et accusations de corruption contre sa sœur Karina, secrétaire générale de la présidence, Javier Milei traverse une zone de turbulences. La province de Buenos Aires, attendue comme baromètre national lors du scrutin du 26 octobre, dira si ses politiques radicales arrivent déjà à bout de souffle.

avec Matt Barlow
Matt Barlow

Maître de conférences en économie politique internationale, Université de Glasgow.

