POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés le 6 juillet 2025.

©

Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés le 6 juillet 2025.

IMMIGRATION INCONTROLEE

2 janvier 2026

La Crète devient un nouveau hotspot migratoire, l'UE n'ayant pas réussi à endiguer la route vers la Libye

La Crète subit une pression migratoire croissante, les passeurs redirigeant de plus en plus les traversées illégales vers les îles méridionales de la Grèce, ce qui met en évidence les limites du contrôle des frontières de l'UE et modifie les itinéraires de migration en Méditerranée.

Photo of Actualités TEC
Actualités TEC Go to Actualités TEC page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union Européenne , immigration , migrants , Grèce , pression migratoire

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Actualités TEC image
Actualités TEC

The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.