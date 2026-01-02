IMMIGRATION INCONTROLEE

2 janvier 2026

La Crète devient un nouveau hotspot migratoire, l'UE n'ayant pas réussi à endiguer la route vers la Libye

La Crète subit une pression migratoire croissante, les passeurs redirigeant de plus en plus les traversées illégales vers les îles méridionales de la Grèce, ce qui met en évidence les limites du contrôle des frontières de l'UE et modifie les itinéraires de migration en Méditerranée.