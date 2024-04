La consommation d'aliments moins bien classés par Nutri-Score accroît le risque de développer une obésité abdominale chez les seniors

Des écoliers prennent leur repas avec les personnes âgées d'une maison de retraite, à Mulhouse.

Atlantico : Une étude espagnole publiée par MDPI révèle les effets d'aliments moins bien classés par Nutri-Score sur les risques de développer une obésité abdominale. Quelles sont les principales conclusions de cette étude ? Quelle est l'ampleur du risque et quelles sont les conséquences sur la santé ?

Nathalie Hutter-Lardeau : Cette étude examine comment le système Nutri-Score est lié à l'obésité abdominale chez les personnes âgées. Sur une période de six ans, 628 individus âgés de 60 ans et plus, recrutés en Espagne entre 2008 et 2010, ont été suivis jusqu'en 2015-2017. Leur alimentation a été évaluée selon le Nutri-Score, classant les aliments de A (vert, meilleure qualité) à E (rouge, moins bonne qualité). Les chercheurs ont calculé un indice Nutri-Score à cinq couleurs pour chaque participant.

L'obésité abdominale a été définie par un tour de taille ≥ 102 cm pour les hommes et ≥ 88 cm pour les femmes.

Les résultats montrent que les personnes avec un indice Nutri-Score moins favorable présentaient un risque accru d'obésité abdominale. Ces conclusions suggèrent que le Nutri-Score pourrait être un outil efficace pour améliorer la santé métabolique chez les personnes âgées.

Cette étude comporte un biais de confusion :

Le Nutri-Score n’est pas directement lié à une baisse de la consommation.

Car il indique une note pour 100g et ne préconise pas de portions adaptées à ses besoins.

Mais il engendre une prise de conscience qu’une alimentation équilibrée est favorable à la Santé et donc une limitation de ses apports caloriques bien souvent accompagnée d’une activité physique plus importante qui sont les 2 facteurs majeurs pour améliorer sa Santé (en plus de la gestion du stress et du sommeil).

La consommation d’aliments à la note Nutri-Score dégradée est-elle le seul facteur de risque de développement d’une obésité abdominale ?

La prise de poids abdominale est due à un excès d’apport (en calorie) quelle que soit la nature des aliments.

Or les besoins caloriques des personnes âgées tendent à diminuer en raison de plusieurs facteurs.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles cela se produit :

Baisse du métabolisme de base : Avec l'âge, le métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité d'énergie que le corps dépense au repos pour maintenir ses fonctions vitales, a tendance à diminuer. Cela signifie que les personnes âgées ont besoin de moins de calories pour maintenir leur poids corporel.

Diminution de la masse musculaire : Avec le vieillissement, il y a souvent une perte de masse musculaire, ce qui réduit les besoins énergétiques, car les muscles brûlent plus de calories que les autres tissus corporels, même au repos.

Diminution de l'activité physique : Les personnes âgées ont généralement tendance à être moins actives physiquement, ce qui réduit leurs besoins caloriques totaux.

Changements dans les besoins nutritionnels : Les besoins en certains nutriments peuvent changer avec l'âge, ce qui peut influencer les besoins caloriques. Par exemple, les besoins en protéines peuvent augmenter pour aider à prévenir la perte musculaire liée à l'âge.

Il est important que les personnes âgées adaptent leur alimentation à leurs besoins caloriques réduits tout en veillant à obtenir suffisamment de nutriments essentiels pour maintenir leur santé et leur bien-être. Une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers, est essentielle pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées.

La consommation d’aliments à la note Nutri-Score dégradée a-t-elle d’autres effets négatifs ?

Une alimentation équilibrée doit inclure une variété d'aliments couvrant toutes les notes du Nutri-Score.

Il est essentiel de respecter les portions recommandées ainsi que la fréquence de chaque catégorie d'aliments, tout en privilégiant la qualité des aliments consommés. Les aliments les moins transformés possible, souvent appelés aliments bruts, doivent être privilégiés par rapport aux aliments ultra-transformés (à ne pas confondre avec les aliments industriels). Les aliments ultra-transformés sont généralement caractérisés par de longues listes d'ingrédients et l'ajout de nombreux additifs.

Il est crucial de noter que la présence d'un excès de calories dans l'alimentation n'est pas le seul élément à considérer. Si les aliments consommés sont également très ultra-transformés, cela peut entraîner des perturbations physiologiques, telles que des fluctuations de la glycémie, ainsi qu'un risque accru de certains cancers en raison de la présence de certains additifs.

Il est donc important de choisir des aliments de qualité et de limiter la consommation d'aliments ultra-transformés pour maintenir une alimentation saine et équilibrée, même si cette information n'est pas explicitement indiquée par le Nutri-Score.

Voici un exemple de tableau indiquant les fréquences recommandées et les portions pour différents groupes d'aliments dans le cadre d'une alimentation équilibrée de type flexitarienne qui met l'accent sur une consommation abondante de fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, noix et graines, tout en réduisant un peu la quantité de viande, de poisson. Cela peut contribuer à une alimentation plus équilibrée plus riche en nutriments et en fibres, ce qui peut avoir des avantages pour la santé et pour l'environnement.

Il est important de noter que ces recommandations peuvent varier en fonction des besoins individuels, du niveau d'activité physique et des conditions de santé spécifiques.

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour des conseils personnalisés.