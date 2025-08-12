Visionnaire

Herbert Marcuse, le penseur de l'extrême gauche contemporaine

L'idéologie de l'extrême gauche, telle que nous l'observons aujourd'hui dans les sociétés occidentales, prit racine au début des années 1960 lorsque le philosophe marxiste américain d'origine allemande Herbert Marcuse publia son célèbre essai intitulé « L'homme unidimensionnel » (1964). Celui qui par la suite sera appelé « le père de la Nouvelle gauche » américaine (il préférait le terme de « grand-père ») influença grandement les mouvements de contestations américains puis européens.