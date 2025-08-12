Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Tribunesil y a 5 heures
Herbert Marcuse à Newton, Massachusetts en 1955
Herbert Marcuse à Newton, Massachusetts en 1955 © CC BY-SA 3.0
Visionnaire

Herbert Marcuse, le penseur de l'extrême gauche contemporaine

L'idéologie de l'extrême gauche, telle que nous l'observons aujourd'hui dans les sociétés occidentales, prit racine au début des années 1960 lorsque le philosophe marxiste américain d'origine allemande Herbert Marcuse publia son célèbre essai intitulé « L'homme unidimensionnel » (1964). Celui qui par la suite sera appelé « le père de la Nouvelle gauche » américaine (il préférait le terme de « grand-père ») influença grandement les mouvements de contestations américains puis européens.

avec Frédéric Sroussi
author imageFrédéric Sroussi

Frédéric Sroussi est journaliste et essayiste.

Voir la bio »

Herbert Marcuse, le penseur de l'extrême gauche contemporaine

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés