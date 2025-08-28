Made in China

La Chine tente de se défaire de son addiction à la production industrielle… mais sans grand succès

Les autorités chinoises continuent d’orienter massivement les investissements vers de nouvelles usines, malgré un marché saturé et une demande interne en berne. Cette fuite en avant, qui nourrit la surproduction et accentue la guerre commerciale avec les États-Unis et l’Europe, interroge : Pékin peut-il encore monter en gamme et rééquilibrer son modèle, ou restera-t-il prisonnier d’une dépendance industrielle qui fragilise son économie et celle du reste du monde ?