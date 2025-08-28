Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 3 heures
Xi Jinping. (Image d'illustration)
Xi Jinping. (Image d'illustration) © AFP
Made in China

La Chine tente de se défaire de son addiction à la production industrielle… mais sans grand succès

Les autorités chinoises continuent d’orienter massivement les investissements vers de nouvelles usines, malgré un marché saturé et une demande interne en berne. Cette fuite en avant, qui nourrit la surproduction et accentue la guerre commerciale avec les États-Unis et l’Europe, interroge : Pékin peut-il encore monter en gamme et rééquilibrer son modèle, ou restera-t-il prisonnier d’une dépendance industrielle qui fragilise son économie et celle du reste du monde ?

avec Jean-François Di Meglio
author imageJean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Voir la bio »

La Chine tente de se défaire de son addiction à la production industrielle… mais sans grand succès

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Economie