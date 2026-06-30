BOND EN AVANT

La Chine se robotise à marche forcée et voilà pourquoi nous allons doublement le sentir passer

Et si la robotisation chinoise n'était qu'un symptôme parmi d'autres d'une économie à bout de souffle ? Entre dette publique sous tension, consommation intérieure en berne et excédents commerciaux toujours plus écrasants pour ses concurrents, se dessinent les contours d'un modèle chinois qui mise tout sur la robustesse de l'État, quitte à sacrifier ses propres citoyens — un pari dont l'Occident pourrait payer le prix.