BOND EN AVANT
30 juin 2026
La Chine se robotise à marche forcée et voilà pourquoi nous allons doublement le sentir passer
Et si la robotisation chinoise n'était qu'un symptôme parmi d'autres d'une économie à bout de souffle ? Entre dette publique sous tension, consommation intérieure en berne et excédents commerciaux toujours plus écrasants pour ses concurrents, se dessinent les contours d'un modèle chinois qui mise tout sur la robustesse de l'État, quitte à sacrifier ses propres citoyens — un pari dont l'Occident pourrait payer le prix.
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Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.