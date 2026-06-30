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Des employés travaillent sur une chaîne d'assemblage de véhicules à énergies nouvelles dans une usine BYD à Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine).
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BOND EN AVANT

30 juin 2026

La Chine se robotise à marche forcée et voilà pourquoi nous allons doublement le sentir passer

Et si la robotisation chinoise n'était qu'un symptôme parmi d'autres d'une économie à bout de souffle ? Entre dette publique sous tension, consommation intérieure en berne et excédents commerciaux toujours plus écrasants pour ses concurrents, se dessinent les contours d'un modèle chinois qui mise tout sur la robustesse de l'État, quitte à sacrifier ses propres citoyens — un pari dont l'Occident pourrait payer le prix.

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MOTS-CLES

Chine , Economie , vieillissement , balance commerciale , dette , coût du capital , automatisation , croissance , salaires , autonomie stratégique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.